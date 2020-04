Rapina a mano armata nel supermercato, in due scappano con l'incasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pistola in pugno e volti travisati. In due assaltano il supermercato affiliato “ Coop ” di via Tagliamento, a Monteroni . È successo ieri sera, intorno alle 19.35, poco prima della chiusura. La rapina è stata compiuta in meno di due minuti. La coppia di malviventi ha fatto irruzione nel market, in un momento in cui non c’erano clienti. Entrambi i banditi avevano il volto coperto da cappuccio e sciarpe (o grossi foulard). Uno impugnava una pistola. E dopo aver minacciato la cassiera con l’arma, si sono fatti consegnare l’incasso: l’entità del bottino è di circa 600 euro. Si sono poi allontanati a piedi per le vie circostanti, dove con tutta probabilità avevano lasciato parcheggiato il mezzo utilizzato poi per la fuga.I carabinieri della stazione di Monteroni, che indagano sull’accaduto, hanno acquisito una serie di filmati.