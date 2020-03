L'appello di Minerva ai sindaci: «Bandiere a mezz'asta e fascia tricolore per un momento di raccoglimento»

Il presidente della Provincia di Lecce chiama i sindaci salentini: «Domani a mezzogiorno bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio davanti ai Municipi o ai Monumenti ai caduti, indossando la fascia tricolore».

Così il presidente Minerva, in una lettera indirizzata agli amministratori locali dei 96 Comuni del territorio provinciale, ha chiesto a tutti i colleghi Sindaci di aderire all’iniziativa lanciata dal Presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, in piena condivisione con l’Unione delle Province italiane e con l’Associazione nazionale Comuni italiani.



Un’iniziativa nata come «momento di raccoglimento nazionale per condividere il dolore che sta straziando le famiglie, che perdono i loro cari e troppo spesso non riescono nemmeno a rivolgere l’ultimo saluto», come ha detto il presidente nazionale UPI Michele De Pascale.

«Facciamolo a nome di tutta la cittadinanza - dichiara Minerva - per mostrare vicinanza a chi ha perso la vita a causa del coronavirus e ai loro cari, dimostrando ancora una volta di essere comunità, anche e soprattutto nell’emergenza che stiamo vivendo». © RIPRODUZIONE RISERVATA