Ha gettato pannoloni "usati" per strada per mesi: beccato dalle fototrappole e multato

Difficile comprendere la ragione per cui preferisse disfarsi dei pannoloni usati gettandoli per strada invece di smaltirli tra l'indifferenziata come un normale e coscienzioso cittadino dovrebbe fare. La cattiva abitudine pare andasse avanti da diversi mesi, addirittura dall'estate del 2019 ma, alla fine, a mettere la parola fine sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Melissano guidati dal commissario Giovanni Schirinzi che hanno così multato un 68enne del posto.L'andazzo incivile e igienicamente scorretto del pensionato si era consumato a lungo sul viale Stazione e dintorni, poi, negli ultimi tempi, si era concentrato in via Paolo Veronese, tra le lamentele dei cittadini che avevano segnalato l'incresciosa situazione. Proprio in quell'area, gli agenti hanno deciso di piazzare una serie di telecamere nel tentativo di stanare il responsabile di quel continuo spargimento di pannoloni. Il piano ha funzionato perchè i filmati hanno immortalato l'uomo mentre alla guida del suo Ape, verso le 5 del mattino, scaricava per strada uno, due, tre pannoloni.Dopo aver visionato le immagini, gli agenti della Polizia Locale lo hanno convocato ieri mattina negli uffici per comunicargli la sanzione amministrativa di 150 euro: il pensionato si è scusato ma non ha spiegato i motivi del suo comportamento.