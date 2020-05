Lopalco: «Il virus circola ancora. Uscite solo se necessario»

La fase 2 è indentica alla 1. Il virus esiste e circola ancora. No a passeggiate ingiustificate, uscite solo necessarie e un richiamo ai più giovani: «Non mettere a rischio la vita dei vostri genitori e dei vostri nonni». Il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della la task force regionale per l'emergenza coronavirus che ha dialogato in diretta sociale con il sindaco di Lecce Carlo Salvemini.



Facendo il punto sulla situazione pandemia che riguarda la Puglia, il professore Lopalco ha spiegato che il 90% dei casi che oggi abbiamo sono «asintomatici, sono casi che attivamente andiamo a cercare. Il virus - ha detot - da noi ha ciroclato poco, noi pugliesi e in particolare i salentini lo hanno incontrato poco perché siamo stati tutti chiusi in casa».



Ma, avverte Lopalco, «la preoccupazione ora c'è. Quando noi vediamo in giro la gente che esce per motivi illegittimi», dopo tanti mesi di lockdown è normale dover tornare a lavorare, dover poter uscire per fare dell'attività motoria perché stare chiusi a casa non fa bene alla salute, ma «quello che dobbiamo capire è però che la situazione epidemiologia attuale è identica a quella del 9 marzo, oggi siamo solo più preparati con gli ospedali, ma il virus circola. E' giusto riprendere le proprie attività ma fuori c'è la bestiaccia che fa il suo mestiere di virus: quello di contagiare e trasferirsi da una persona all'altra».



Per Lopalco è dunque necessario continuare a mantenere la distanza fisica e a uscire di casa solo se strettamente necessario. «Se tutti decidiamo di uscire a fare una passeggiata diamo le gambe al virus». E dunque cosa fare? «Bisogna avere le stesse precauzioni oggi e cercare di stare chiusi in casa per volontà, è importante farlo, uscire solo se strettamente necessario».

Poi l'invito ai più givani: «Evitia o gli assembramenti, li stiamo vedendo in questi giorni, soprattutto tra i giovani più scansonati e sbruffoncelli che non percepiscono il rischio. Siete esposti al contagio e tornati a casa contagiate i vostri genitori: non mettete a rischio la loro vita e quella dei vostri nonni».



Novità invece rispetto all'utilizzo dei tamponi che nei giorni scorsi erano stati anche materia di dibattito. Nella giornata di oggi, o domani, dovrebbe essere pubblicata una disposizione regionale: «Nella seconda fase - ha detto Lopalco - sicuramente avremo molti meno casi evidenti di contagio, ma dobbiamo essere pronti ad andare a cercare eventuali ciroclazioni sommerse del virus per evitare che una perosna che oggi non ha sintomi possa domani essere contagioso. Saranno effettuati tamponi a tutti coloro che entrano negli ospedali, e i medici delle strutture distingueranno gli operatori sanitari per fasce di rischio da sottoporre a tampone»



Contestualmente si interverrà sugli esami sierologici perché è necessario sapere dopo il risultato come comportarsi.

E di più, il sistema sanitario sta lavorando per non trovarsi impreparato per i prossimi mesi autunnali, quando in molti si presenteranno con sintomi di febbre e tosse per i raffreddori di stagione e dovranno essere sottoposti a tampone.



