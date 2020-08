Norme anti-Covid e lavoro nero, stretta sui locali: in due giorni sanzioni per 60mila euro. Sospesa una attività

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violazione della norma anti- Covid , lavoro nero e carenza dei requisiti minimi in materia di sicurezza sul lavoro: sono queste le contestazioni mosse dai carabinieri del comando della stazione di Otranto a tre attività commerciali della cittadina salentina, nell'ambito delle intensificate attività di controllo avviate con la pandemia. Nei guai è finito anche un dj, scoperto a lavorare senza la licenza della Siae: a lui è stata sequestrata la pen-drive con oltre 3.000 tracce di brani scaricati in maniera abusiva.I controlli nelle tre attività commerciali hanno riguardato circa 30 dipendenti, sei dei quali risultati completamente in nero.Multe e ammende comminate, salatissime, ammontano complessivamente a 60mila euro ed è stata sospesa l'attività di uno dei tre locali coinvolti.Aggiornamenti nelle prossime ore.