Non si ferma al rosso. Inseguito dalla polizia: «Sono un infermiere vado a soccorrere un congiunto». Ma non ce l'ha fatta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Polizia Locale di Lizzanello questa mattina è intervenuta inseguendo un’auto che in velocità ha attraversato col rosso il crocevia del cimitero in direzione Merine. Il conducente, raggiunto dalla pattuglia della polizia locale in servizio di controllo comandata dal maresciallo Chirizzi e con a bordo l’agente Primativo, ha motivato le violazioni dichiarando: «Sono un infermiere in missione di soccorso verso un mio congiunto».Immediatamente la polizia locale, al fine di agevolare il soccorso, ha scortato il parasanitario fino all’abitazione dello zio consentendogli di intervenire prima ancora dell’arrivo del 118.Purtroppo lo sfortunato cittadino di Merine, nonostante tutti gli sforzi non ce l’ha fatta ed morto.«Alla sua famiglia straziata dal dolore va il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità - si legge sulla pagina istituzionale del Comune di Lizzanello - da questa drammatica storia, oltre al grande dolore per lo sfortunato concittadino che ci ha lasciato, rimane l’alto valore della nostra Polizia Locale che, ancora una volta, è riuscita a distinguersi per efficenza, professionalità e grande senso di umanità».