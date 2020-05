© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Covid-19 continua a colpire. La provincia di Lecce segna un altro morto. Si tratta di un 91enne di Leverano trasferito da casa tre giorni fa dopo essere stato ricoverato al Dea del Fazzi di Lecce. L'uomo è peggiorato in maniera repentina e non ce l'ha fatta.LEGGI ANCHE: Puglia, il record: solo 9 casi da ieri. Zero nuovi contagi per Lecce, Brindisi e Bat