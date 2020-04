«Partecipate ai flash mob di Pasquetta». Multa da 400 euro per il sindaco di Lequile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dovrà pagare una multa da 400 euro il sindaco di Lequile Vincenzo Carlà. Il primo cittadino è “colpevole” di non aver rispettato le prescrizioni anticontagio dettate dal Decreto anti Covid-19 . Il sindaco è stato convocato dagli agenti della Digos e sanzionato perché il giorno di Pasquetta ha invitato tutti cittadini a partecipare a vari flash mob organizzati in paese con l'evento “Lu riu sulla Loggia”. Un invito che ha fatto il giro dei social e che è finito al vaglio degli investigatori. Il giorni di pasquetta a Lequile in tanti dj hanno mixato musica sui balconi e sulle terrazze, qualcuno anche in strada. Il video rimbalzato sui canali social mostra anche alcuni cittadini scesi poi in strada accogliendo l'invito del primo cittadino che ora dovrà pagare una multa di 400 euro.