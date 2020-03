Una tenaglia per tentare di aprire le auto. Denunciato un 26enne

Gli agenti dell’Ufficio volanti della Questura di Lecce hanno denunciato, a piede libero, un cittadino tunisino classe 1994, conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi, per tentato furto e danneggiamento di tre autovetture.

Il tunisino era stato notato da un vigilantes di Almaroma in via Quinto Mario Corrado, mentre cercava di aprire le autovetture in sosta.

Gli agenti di polizia arrivati sul posto sono riusciti a bloccare il malvivente che nel frattempo stava cercando di allontanarsi a bordo della sua bicicletta. Sul posto gli agenti hanno anche rinvenuto una tenaglia in acciaio utilizzata, presumibilmente, dal ladruncolo per le attività delittuose. Tre le auto danneggiate: una Renault Twingo, una Smart e una Citroen c3. GLi agenti di polizia stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere che hanno ripreso tutti i movimenti del giovane tunisino. © RIPRODUZIONE RISERVATA