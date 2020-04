«Noi medici siamo Pubblici ufficiali. E' ora di riconoscerlo», l'appello dell'Ordine

Ultimo aggiornamento: 13:59

Medici come Pubblici Ufficiali, preposti alla salvaguardia del bene più prezioso, la salute. La richiesta del riconoscimento arriva dall'Ordine Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce.L'ordine, nel ringraziare il sindaco Carlo Salvemini e l'amministrazione comunale per la solidarietà espressa «al nostro collega nella vicenda in cui una vigilessa ha ostacolato il sollecito transito del Medico in una situazione di estrema urgenza», aggiungono: «Riteniamo che sia utile chiarire a tutti il ruolo decisivo della nostra professione, tra le tantissime difficoltà determinate dall'attuale emergenza. Le forze dell'ordine nazionali e locali sono impegnate, al pari degli operatori sanitari e in sintonia con essi, a garantire e presidiare la sicurezza e la salute dei cittadini - scrive il presidente Donato De Giorgi - . Ironizzare, dubitare, ostacolare da parte di una rappresentate dei primi l'attività svolta da un Medico urgentemente chiamato, non solo tenta (inutilmente) di alimentare conflittualità e delegittimazione, ma soprattutto esprime scarsa sensibilità (e forse conoscenza) del fatto che i Medici sono costantemente e “normalmente” impegnati nella loro professione per 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno (feste comprese), rinunciando spesso a interessi e necessità personali, trascurando amici e affetti».LEGGI ANCHE: «E chi deve soccorrere a Pasqua?»: la vigilessa blocca il medico che corre in clinica. Le scuse del sindaco: «Un errore di valutazione» L'opera del medico, ribadisce l'Ordine, «può concretamente determinare – come nel caso in questione – l'evoluzione favorevole di una situazione clinica acuta e compromessa, minuti nei quali si decide la vita o la morte di un essere umano o la qualità della sua esistenza futura; tale comportamento oggettivamente rinnega in maniera inammissibile la memoria e il sacrificio di oltre 120 Medici che in questi giorni, con la loro morte, hanno testimoniato una professione di solidarietà. È questa l'ennesima occasione- conclude De Giorgi -perché la politica e il decisore legislativo accolga la nostra richiesta di vederci riconosciuto lo stato giuridico di Pubblici Ufficiali, preposti alla salvaguardia del bene più prezioso, la salute».