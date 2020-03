Traffico verso le marine. «Non si potrà festeggiare Pasqua nelle seconde case. Decreto prorogato». Si lavora per la consegna dei buoni spesa

Ultimo aggiornamento: 12:20

Salentini e leccesi sembrano guardare al futuro. E stanno pensando, evidentemente, a come organizzarsi per i giorni di Pasqua e pasquetta. «Questa mattina - ha dichiarato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini nella sua consueta diretta - ci hanno segnalato traffico improprio lungo direttrici che vanno verso Torre Chianca. Se qualcuno pensa di voler trascorrere le ore della Pasqua e della pasquetta nelle proprie case la mare - aggiunge - deve sapere che non gli sarà consentito», non solo perché previsto dal Decreto anti Covid-19 del presidente del Consiglio, ma anche e soprattutto perché «le disposizioni del governo saranno confermate per i prorrimi 15 giorni. Per questa ragione sarà rafforzato nelle prossime ore il controlllo delle strade per Frigole, Torre Chianca e San Cataldo, per dissuadere quanti sono tentati di pulire le case al mare e organizzare momenti di svago».In mattinata invece la giunta comunale procederà ad approvare la delibera con la quale si stabiliscono i criteri per la consegna dei buoni spesa da spendere in generi alimentari di prima necessità sulla base dei fondi stanzati dal Governo. Ci saranno dei numeri a disposizione dei cittadini che potranno mettersi in contatto con l'amministrazione comunale «per evitare spostamenti e assembramenti davanti a sportelli degli uffici e per proteggere sia i cittadini che i dipendenti comunali», ha aggiunto Salvemini. La priorità, come stabilito anche dal Decreto, sarà nei confronti di quei nuclei familiari che «non già assegnatari di sostegno pubblico, quindi che non percepiscono già reddito di cittadinanza o rei o altri ammortizzatori sociali». Contestualmente Palazzo Carafa aprirà una manifestazione di interesse nei confronti di attività di vendita al dettaglio che vorranno convenzionarsi con il Comune per acquisire i buoni».