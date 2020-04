Tecnologie, servizi e contagi, la classifica di Forbes sulle città più predisposte alla Fase 2: c'è anche Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infrastrutture e tecnologie per controllare meglio i pochi contagi sul territorio. Lecce è tra le città più attrezzate per la fase 2, nel dopo pandemia da coronavirus . A dirlo è Forbes Italia che riporta uno studio condotto dalla società di consulenza EY sui capoluoghi italiani pronti ad affrontare il post Covid-19. Sulla base dei dati sulla diffusione del contagio e sugli indicatori di resilienza del suo Smart City Index (fattori sanitari, economici e sociali), EY ha classificato le città seguendo 4 cluster della ripartenza: facile, lenta, frenata e critica.Secondo la società, più del 20% dei capoluoghi italiani non sarà in condizione di ripartire immediatamente, ma farà molta fatica perché non ha le infrastrutture e le tecnologie adatte per affrontare la complessità della ripartenza.Lecce è tra le città italiane che avrà una ripartenza facile perché ha le infrastrutture e le tecnologie già pronte, e può controllare meglio i pochi contagi sul loro territorio. Tra queste, anche Bari e alcune città medie del centro-nord, come Siena, Pisa, Pordenone, Udine. In classifica anche Cagliari, Cosenza, Perugia, Potenza, Livorno e Sassari;Non tutti i centri urbani, però, riusciranno a uscire velocemente dall’emergenza. Secondo lo studio, molti capoluoghi avranno una ripartenza lenta perché le loro infrastrutture di mobilità e comunicazione non sono di livello elevato e non consentono grandi prestazioni. Molte del Sud: Caltanissetta, Caserta, Crotone, ma anche alcune del Centro Italia come Viterbo e L’Aquila. In classifica anche Prato, Roma, Napoli, Catania e Palermo.Ad avere una ripartenza “frenata” saranno principalmente le città del Nord come Milano, Bergamo, Brescia, Piacenza che, pur avendo sistemi di mobilità, reti TLC e reti di sensori molto avanzate, appaiono frenate nella ripartenza da alti livelli di contagio.L’uscita dalla crisi sarà critica, invece, per quei centri dove le situazioni di contagio sono molto elevate e sono abbinate a livelli di resilienza molto bassi (reti di trasporto pubblico poco capillari e scarsa presenza del car sharing, limitate coperture TLC, pochi sensori sul territorio e mancanza di piattaforme e centrali di controllo dove raccogliere i dati). Sono città come Cremona, Lodi, Lecco, Alessandria, Verbania. In classifica anche Savona, Bolzano, Forlì, Varese, Belluno, Ancona e Como.