Minaccia di buttarsi dal balcone di un B&B: salvata da due migranti marocchini

Sono stati due marocchini che stavano passeggiando ieri pomeriggio in via Degli Abruzzi a Lecce a salvare la 70enne polacca che voleva gettarsi dal balcone di un B&B. I due uomini l'hanno vista accovacciata in posizione precaria sul cornicione del primo piano e si sono arrampicati per raggiungerla e, grazie all'insegna del negozio, riesce a sostenerla per tutto il tempo necessario all'arrivo dei Vigili del Fuoco e della Polizia, che hanno poi provveduto a portarla in salvo.Il gesto generoso dei dei due migranti è stato messo in evidenza anche dall'Imam di Lecce Saifeddine Maaroufi che, sulle pagine Fb, ha sottolineato come i due fossero a digiuno per il Ramadan e che questo non ha comunque impedito loro di arrampicarsi per soccorrere la donna.