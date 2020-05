Nessun sostegno alle attività produttive: il sit in delle Partite Iva in piazza a Galatina

Ultimo aggiornamento: 12:57

Un sit-in di protesta da parte del gruppo della Partite Iva per chiedere maggiori tutele per le attività produttive.Si tiene questa mattina in piazza San Pietro a Galatina dalle ore 8.30 alle 29.30 una manifestazione di protesta organizzata da “SOS GALATINA”.Si tratta di una forma di protesta silenziosa e che vede la presenza di 200 sedie contrassegnate dal nome delle attività di Galatina e paesi limitrofi che hanno aderito all’iniziativa. Imprenditori, commercianti, lavoratori autonomi che attraverso questa iniziativa esprimono il loro dissenso per l’assenza di un sostegno concreto alle attività economiche da parte delle istituzioni politiche.La manifestazione si sta svolgendo rispettando le regole concordate con la Questura.