Coronavirus, il sindacato scrive al prefetto: «Lavoratori non tutelati»

LECCE - La Cgil scrive al prefetto per chiedere un incontro sull''immediato intervento a difesa dei lavoratori per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

«Alla luce delle recentissime misure governative e regionali per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 - scivono dalla Cgil -. La informiamo di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di lavoratori pubblici e privati circa l’inosservanza delle prescrizioni sui luoghi di lavoro. Ci giungono segnalazioni di situazioni fuori controllo da numerosi posti di lavoro: da istituti bancari, da molti uffici pubblici (tra questi anche dall’Ufficio Immigrazione), dalla casa circondariale, dalle Poste, dai call-center e dai centri commerciali della grande e media distribuzione».

Di qui da parte della segretaria pronciale del sindacato Valentina Fragassi, anche la richiesta di un incontro istituzionale per sensibilizzare le aziende e le pubbliche amministrazioni a prendere ogni provvedimento utile a garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.