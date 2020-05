Gallipoli: dalla Rsa in Medicina nonostante i sintomi, positiva al tampone. Il sindaco: «Cautela, troppa gente in giro»

Ultimo aggiornamento: 20:33

Nuovo caso accertato di covid 19 presso l’ospedale di Gallipoli . A darne notizia sulla pagina facebook ufficiale il sindaco Stefano Minerva. “Questa mattina – spiega- una signora non gallipolina proveniente da una casa di riposo, ricoverata in isolamento in attesa dell’esito del tampone, è risultata positiva”. La donna pare sia stata portata in ambulanza al Pronto Soccorso gallipolino la notte del 30 aprile, proveniente da una Rsa di Seclì ; già ricoverata presso altra struttura sanitaria e debilitata per l’età, presentava sintomi riconducibili all’infezione da coronavirus, febbre, tosse, difficoltà respiratoria. In un primo momento è stata dunque ricoverata nel reparto di Medicina e solo ieri, 2 maggio, è stato praticato il tampone, risultato poi positivo. Tutti gli ospiti della struttura residenziale saranno sottoposti a tampone. Provvedimenti cautelativi anche per il reparto del Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli.“ll risultato – continua Minerva – è arrivato oggi e l’ammalata è stata trasferita al reparto Infettivi di Galatina”. Poi l’invito a continuare a tenere alta l’attenzione. “Nonostante il trend vi invito a non abbassare la guardia. Oggi ho constatato troppa gente in giro per la città; è vero che abbiamo bisogno di riprenderci la nostra quotidianità ma da domani inizierà la fase più delicata e dobbiamo porre maggiore attenzione. Uscite sempre con la mascherina e quando strettamente necessario. Non possiamo permetterci ricadute, non possiamo pensare che sia tutto finito”. Venuto a conoscenza dell’accaduto il primo cittadino ha chiesto subito spiegazioni alla direzione sanitaria pretendendo che sia fatta chiarezza al fine di mettere in sicurezza l’ospedale e il isolare il personale entrato a contatto con l’anziana.