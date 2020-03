Quattro contagi all'ospedale di Gallipoli: tre infermieri e un operatore sociosanitario. Al Fazzi dieci casi sospetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il caso di coronavirus registrato all’ospedale di Copertino - chiuso dopo che si era sviluppato un focolaio di coronavirus con 20 contagiati e 170 in quarantena - scoppia un’emergenza nella Medicina di Gallipoli . Tre infermieri e un operatore socio-sanitario del reparto di Medicina di Gallipoli sono risultati, tra ieri sera e questa mattina, positivi al coronavirus.Si aggiungono all’infermiere già in quarantena da qualche giorno dopo che era risultata positiva la moglie, anche se c’è stato un lasso di tempo di almeno 48 ore prima che arrivasse l’esito del test e nel frattempo la persona ha lavorato. Nel reparto di Medicina di Gallipoli, intanto, non viene ricoverato e dimesso nessuno.In più c’è stato un positivo a Galatina e al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce ci sono 10 persone in attesa di tampone. La mattinata è stata davvero complicata con un afflusso in crescita di persone con sintomi suggestivi del coronavirus.