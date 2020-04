Pasqua nel giardino condominiale: il video diventa virale su facebook e arriva la polizia. Multe per 5600 euro

Ultimo aggiornamento: 19:59

Non hanno voluto rinunciare al rito della Pasquetta e sono stati tutti multati. In barba ai divieti imposti dal Decreto del presidente del Consiglio che vieta "assembramenti" per evitare il diffondersi del coronavirus, a Gallipoli , in un condominio di via Udine hanno pensato bene di organizzare la pasquetta nel giardino condominiale condominiale.Patatine, birra, vino, focacce, tutto sistemato su un tavolo per festeggiare Pasqua con un aperitivo. Un momento di convicialità - vietatissimo - ma che è finito sui social e subito dopo nelle mani della polizia che si è presentata alla "festa" per identificare i protagonisti della bravata. In 14 sono stati sanzionati dalle forze dell'ordine per un totale di 5.600 euro.