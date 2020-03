Coronavirus, quarto caso positivo nel Salento: donna in gravi condizioni al Fazzi

Ultimo aggiornamento: 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo caso di coronavirus. Al Vito Fazzi di Lecce è ricoverata una 90enne di Copertino in condizioni critiche risultata positiva al primo tampone analizzato nel Laboratorio di Microbiologia. La donna era a casa quando ha chiesto l'intervento del medico perché non si sentiva bene. L’esame sarà ora ripetuto al Policlinico di Bari, che invierà l’esito allo Spallanzani dove sarà effettuato nuovamente l’analisi del campione.La donna era in buone condizioni di salute sino a quando non ha avuto sintomi da sospetto coronavirus poi confermati dal primo test. Salgono a quattro i casi nel Salento.