Tutti in fila e in attesa nelle auto per evitare assembramenti: all'ospedale tamponi come al Mc Drive

Tamponi come al Mc drive all'ospedale di Copertino . E' quanto accaduto questa mattina agli operatori sanitari in servizio presso il nosocomio salentino che devono sottoporsi a nuovo tampone.Nei giorni scorsi gli operatori sanitari, a seguito di alcuni casi positivi di coronavirus registrati proprio a Copertino, sono stati convocati per sottoporsi al tampone per il covid-19 . Ma sono stati chiamati tutti contestualmente e "assembrati" in un unico corridoio in attesa dell'esame. Oggi il Servizio di Iegiene Pubblica è corso ai ripari: tutti in fila nelle proprie auto in attesa che arrivasse il proprio turno. Praticamente come al Mc Drive, della serie: fai il tampone e via.