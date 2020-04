Arriva un ponte col sole: potenziati i controlli. E Lucarelli sui social denuncia (con foto): «Festa in piscina nel Salento»

Ultimo aggiornamento: 20:58

Conto alla rovescia per un nuovo weekend di festa con il sole che tornerà a splendere dopo una parentesi di quattro giorni di pioggia. Le amministrazioni comunali stanno predisponendo un aumento dei controlli sul territorio, coadiuvate anche dalla presenza di droni, per tenere sotto controllo anche il litorale. Il rischio è che si registri una fuga verso il mare, quella scongiurata nei giorni di Pasqua e Pasquetta.Così alle pattuglie delle polizia locali si aggiungerà una flotta di 20 droni già pronta ad alzarsi in volo nei cieli salentini per supportare la polizia e garantire il rispetto delle misure anti-contagio. Si tratta di occhi elettronici di ultima generazione, dotati non solo di visore notturno e in grado visualizzare la presenza di soggetti ma anche di diffondere messaggi audio a grandi distanze.Pugno duro contro i furbetti, dunque, quelli che cercano di aggirare le disposizioni del Decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte che consente di uscire di casa solo per comprovate necessità. E di comprovata necessità non si può certo parlare nel caso, rimbalzato agli onori della cronaca dopo la denuncia social della giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha postato sui suoi canali diverse foto, tra cui quella della festa a bordo piscina che si è tenuta nei giorni scorsi nel Salento. Una festa con tanto di invitati e vino bianco per brindare: “Non ci facciamo mancare niente – scrive la Lucarelli su Instagram – feste in piscina a Lecce , grigliate a Riccione , il cattivo ragazzo del quartiere che sfida le forze dell'ordine. Tutto da condividere sui social, ovviamente eh. Geniale – sottolinea – (a chi lo chiede no, non sono conviventi, la piscina è a Poggiardo, alcuni invitati sono di Maglie e le storie sono state postate da più presenti)".Un post che ha dato vita a un migliaio di commenti polemici sul gesto dei giovani, che avrebbero scelto di violare le norme della quarantena. Non si esclude che possano essere avviati degli accertamenti.