Leccesi disciplinati: nessuna contestazione su 117 autocertificazioni acquisite dalla Municipale

Buone notizie dai controlli della polizia municipale di Lecce. Su 117 autocertificazioni acquisite, non è stata riscontrata alcuna violazione. Gli agenti della municipale sono stati impegnati nel controllo del territorio, ma anche delle attività commerciali - 78 in tutto - tutte regolari alla verifica del rispetto del distanziamento sociale per il contenimento del contagio da Covid-19.

Particolare attenzione è stata posta sull'andalento dei prezzi alla vendita - per evitare che vi fosse un rincaro causato dalla situazione di crisi - soprattutto dei generi di prima necessità, farina, uova, frutta e verdura e prodotti per l’igiene della casa, come detergenti e disinfettanti. Dai primi riscontri, nella quasi totalità dei generi alimentari controllati, i prezzi non hanno presentato scostamenti significativi rispetto alla media pre-emergenza sanitaria.

Fanno eccezione, fanno sapere dal comando di viale Rossini, alcuni prodotti per la casa, i cui prezzi risentono di un rincaro attribuibile alla filiera di distribuzione, come documentato dalle fatture di acquisto esibite degli esercenti.



La municipale ha controllato anche il City Terminal di piazzale Carmelo Bene dove è stato intercettato un bus di linea interregionale proveniente da Matera, con a bordo un unico passeggero, munito di motivata autodichiarazione: l'uomo è stato sottoposto a controllo termico dagli operatori della Croce Rossa e segnalato alle autorità sanitarie per l’obbligo di quarantena fiduciaria. La stessa segnalazione nei confronti di una austriaca, residente a Lecce e rientrata da un viaggio di lavoro, controllata all’arrivo in città presso una società di autonoleggio.



