Agente immobiliare da Cavallino ad Arnesano per perizia tecnica. Municipale al lavoro: dieci nuove sanzioni

Proseguono i quotidiani controlli delle pattuglie della Polizia Locale di Lecce: nella giornata di ieri sono state acquisite 198 autocertificazioni e contestate dieci sanzioni per spostamento senza alcun giustificato motivo. Nello specifico gli agenti di viale Rossini hanno “beccato” un agente immobiliare di Cavallino che rientrava da Arnesano dove si era recato per effettuare una perizia tecnica. Un altro uomo, di Galatina, invece si era recato a Lecce per operazioni tranquillamente procrastinabili in una banca. Tra i controlli dono finiti anche due ciclisti diretti a Surbo, un automobilista diretto a San Cesario che si è perfino rifiutato di fornire spiegazioni agli agenti e madre e figlia – maggiorenne – che andavano tranquillamente a fare la spesa.



I NUMERI

Sono in tutto 34 le attività commerciali controllate, tutte risultate in regola con l’applicazione delle misure di distanziamento sociale e la pubblicità dei prezzi.

Al numero 0832.230049, dedicato all’assistenza della popolazione, che risponde dalla sede del Centro operativo comunale di via Giurgola, i volontari della protezione civile hanno ricevuto 192 richieste, 86 per consegna di farmaci, di cui 44da parte di pazienti del Vecchio Fazzi, 31 di generi alimentari e 75 per richieste di informazioni.



Le associazioni della Rete delle Povertà, che, in collaborazione con la protezione civile, gestiscono l'iniziativa di beneficenza"Lecce Solidale", hanno consegnato 80pacchi di generi di prima necessità.