In coppia al supermercato senza rispettare la distanza. Da Sanarica in centro a Lecce per prelevare: quattro nuove sanzioni

Al bancomat per prelevare ma senza ricevuta. E a vfare la spesa in compagnia. Altre nuove quattro sanzioni sono state elevate dai vigli urbani di lecce in servizio di controllo in città e nelle marine. In tutto sono state acquisite 112 autocertificazioni ed elevate, come detto, quattro sanzioni. In due casi i pedoni fermati dagli agenti hanno dichiarato di di essersi recati al bancomat, l'uno nel centro storico ma proveniva da Sanarica, l'altro presso lo sportello di un ufficio postale distante dalla propria abitazione. In entrambi i casi non avevano le ricevute per dimostrare che non stavano mentendo.



Le altre due sanzioni invece sono state comminate a due sorelle trovate in Viale Marche, e dirette insieme a fare la spesa; le due donne non rispettavano la distanza minima di sicurezza.



Le attività commerciali controllate sono state 114 ma nessuna irregolarità è stata rilevata dagli agenti di viale Rossini.