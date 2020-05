Violate le norme anti-contagio: denunciati due imprenditori. Scatta la multa per 10mila euro

Due denunce e ben 10mila euro di multe: in occasione del rientro al lavoro per tanti impiegati e operai, i carabinieri della compagnia di Lecce e il Nucleo ispettorato del Lavoro hanno eseguito una serie di controlli nelle aziende del Salento, per accertare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus. Sotto la lente, imprese con sede a Lizzanello, Calimera e Cavallino.



Due persone, entrambe di 43 anni con i ruoli di amministratore e rappresentante legale, sono state denunciate alle autorità competenti, anche per alcuni reati, a causa della mancata sorveglianza sanitaria a carico dei lavoratori. Questa l'accusa mossa ai due uomini.



Quattro, in tutto, le aziende controllate e 13 i dipendenti. Cinque sono risultati irregolari. Sono state elevate multe per 9.800 euro e ai datori di lavoro sono state impartite tutte le disposizioni previste per il rispetto delle misure anti-Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA