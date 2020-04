«Sto andando dalla mia amante». Beccato a Gallipoli dai carabinieri e multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha potuto evitare la sanzione. E ha dovuto ammettere che si stava recando a trovare la sua amante. E' accaduto sabato 25 aprile. Protagonista un pensionato 50enne residente in un comune del Sud Salento che è stato fermato dai carabinieri a Gallipoli per i controlli messi in campo per il contenimento del Covid-19.Alla vista della paletta, l'uomo che aveva raggiunto Gallipoli da un Comune limitrofo, ha fermato l'auto e quando è arrivato il momento di compilare l'autocertificazione per spiegare il motivo del suo allontamento da casa ha avuto qualche titubanza. Non era infatti uscito né per motivi di lavoro, né per questioni di salute. Insomma di compravata esigenza nemmeno l'ombra. Il 50enne ha dovuto ammettere ai carabinieri che si era recato a Gallipoli per raggiungere la sua amante."Scusa" che non gli è servita per evitarsi una bella multa.