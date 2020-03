Coronavirus, disattiva la Zona a traffico a limitato, stop a grattino e rette degli asili: le misure del Comune

Ultimo aggiornamento: 18:11

Aprono le zone a traffico limitato, stop ai controlli sui parcheggi a pagamento, sospese per il mese di marzo le rette degli asili nido e, ancora, uffici aperti solo per le urgenze. Sono alcune delle misure annunciate dal sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, e immediatamente operative per contribuire a contenere il contagio da coronavirus «Sono in esame iniziative che tengono conto della straordinarietà di questa emergenza - ha dichiarato il sindaco - Abbiamo ridotto il servizio di trasporto pubblico, anticipando anche quello che è stato previsto dal Decreto. Da questa mattina è sospesa l'attività degli ausiliari del traffico chiamati a controllare il pagamento della sosta nella zona delle strisce blu. Stiamo inoltre predisponendo la disattivazione delle telecamere della Ztl per favorire il transito dei mezzi della Protezione Civile che in queste ore entrano nella città storica. Sono allo studio, insieme all'assessorato alla mobilità, misure che afferiscono agli abbonamenti di sosta, mezzi pubblici e permessi in scadenza per accesso alla Ztl».Per quanto riguarda i servizi, sempre a partire da oggi e fino al 25 marzo prossimo, il Comune assicurerà alla cittadinanza i seguenti servizi essenziali in presenza del personale:- Stato Civile, limitatamente alla registrazione di nascita e morte;- Anagrafe, limitatamente al rilascio della carta d’identità a seguito di furto osmarrimento;- Cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;- Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;- Trasporti urbani;- Mobilità e Viabilità urbana, limitatamente all’eventuale adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;- Interventi di pronta reperibilità tecnica per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;- Polizia Locale;- Protezione civile;- Servizi Informativi Comunali;- Servizi sociali, limitatamente ad eventuali interventi presso il domicilio dell’utente su segnalazione delle forze dell’ordine nonché di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI);- Albo pretorio, limitatamente al ritiro degli atti depositati presso la casa comunale;- Servizio notifiche;Per tutti gli altri servizi comunali è stato disposto lo svolgimento delle attività lavorative attraverso il ricorso al lavoro agile.Dopo l'entrata in vigore del decreto “Io resto a casa” con il quale si prevede di estendere al 3 aprile la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, la Giunta Salvemini ha anche approvato la delibera con la quale si esonerano le famiglie dal pagamento della retta degli asili nido comunali per il mese di marzo. «Questo provvedimento di sostegno alle famiglie, che hanno dovuto rivedere la propria gestione familiare con difficoltà e disagi a causa dell'emergenza in corso - spiegano da Palazzo Carafa -, prevede inoltre di ridurre la retta in maniera proporzionale per eventuali periodi successivi di chiusura».Dalla mezzanotte di oggi le telecamere ai varchi della Zona a Traffico Limitato saranno disattivate. Sospeso il servizio di controllo della sosta tariffata, la cui sospensione è in corso di valutazione da parte degli uffici: possibilità ventilata dallo stesso sindaco nella conferenza stampa di oggi, 12 marzo. Tutto ilpersonale addetto al controllo del pagamento dei grattini, infatti, è stato messo in ferie d'ufficio «a tutela dello stesso».Da domani sarà disattivato anche il servizio di bike-sharing “Bicincittà Le bike”, a tutela dei lavoratori che provvedono alla manutenzione dei mezzi e per ridurre ulteriormente l'offerta di mobilità «in un momento in cui è assolutamente opportuno restare quanto più è possibile a casa».