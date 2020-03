Coronavirus, parla il contagiato del Salento: «Insulti e minacce, non sono un untore, ora basta». E si prepara alla battaglia legale

Ultimo aggiornamento: 11:19

«Non ho nulla, solo una lieve febbre: non ho tosse, non ho altri sintomi» spiega l'artigiano di Aradeo , nel Salento , rientrato da Milano dieci giorni fa e risultato positivo al coronavirus . Si tratta del primo caso riscontrato nella provincia di Lecce, certificato da tutti i tamponi effettuati, sia a Galatina - dove il 58enne si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive - che al Policlinico di Bari e all'Istituto superiore di Sanità.In una chiamata al suo avvocato, Roberto Tarantino, l'uomo si sfoga e spiega come sono andate le cose, annunciando battaglia legale per la gogna social della quale è vittima in queste ore. «Quando sono rientrato da Milano, dieci giorni fa - dice il 58enne - ho avvisato il 112 e il mio medico di base. Mi hanno ringraziato per la comunicazione e mi hanno raccomandato di richiamare nel caso in cui avessi manifestato alcuni sintomi. Ma io non ho mai avuto nulla, se non una lieve febbre. Mi sono presentato in ospedale, al Pronto soccorso di Galatina, solo dopo aver avuto un piccolo malore durante la colazione. Ho spiegato di lavorare a stretto contatto con tante persone. Mi hanno chiesto da quale zona della Lombardia fossi rientrato e insieme abbiamo constatato che non si trattava della zona rossa. I medici a quel punto - prosegue l'artigiano - mi hanno fatto comunque il tampone. Ora molti seminano menzogne sul mio modo di comportarmi, su cosa è accaduto, ma non avevo alcun sintomo né ce li ho adesso. Ora basta».«Si devono fermare, Luigi (il nome è di fantasia, ndr) sta ricevendo da ore centinaia di insulti e offese, per di più senza che nessuno sappia come sono realmente andate le cose. Non appena avremo modo di confrontarci con maggiore serenità e calma, decideremo insieme il da farsi, ma certamente questa situazione è intollerabile» dice a Quotidiano l'avvocato Roberto Tarantino, legale dell'artigiano contagiato.Intanto, il medico che ha visitato il 58enne di Aradeo è stata messa in isolamento, insieme all'infermiere che l'ha assistita. Una misura precauzionale in attesa di avere notizie precise sul suo stato di salute.L'imprenditore di Galatina tirato in ballo come datore di lavoro della moglie del 58enne contagiato da coronavirus ha smentito, via social, di avere la donna tra i suoi dipendenti o collaboratori. Anche questa notizia ha preso a circolare via social - su Facebook e Whatsapp - senza trovare alcun riscontro e alimentando invece il mare magnum di fake news montate in queste ore di confusione e apprensione generalizzate.