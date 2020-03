Letti, docce e cucine: il teatro ospiterà chi va in quarantena

Ultimo aggiornamento: 08:52

Un piccolo teatro di paese che si trasforma, a tempo di record, in un ricovero per chi, arrivando dalle zone rosse del Nord Italia, decida di stare in quarantena lontano dalla famiglia, dove, magari, ci sono soggetti a rischio.Al Comune di Corsano , 5.400 abitanti nel Capo di Leuca, sono andati oltre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e hanno deciso di attrezzare alcune aree per la quarantena fiduciaria. La prima a essere allestita è l'auditorium che ospita in tempi normali spettacoli di teatro, concerti, presentazioni di libri, dibattiti. Una piccola agorà culturale, quindi, prestata per le prossime settimane alle misure straordinarie di contenimento del coronavirus. «Ma abbiamo già individuato anche altri due stabili comunali, da adibire allo stesso scopo, se si rendesse necessario», spiega il sindaco Biagio Raona, medico dentista in prima linea contro la pandemia.Nel giro di pochi giorni, con la collaborazione della locale Protezione Civile La Torre, l'amministrazione ha riallestito l'auditorium dopo averlo interamente sanificato con 12 posti letto, cucina e docce e lo ha messo a disposizione di chi, autosegnalatosi di rientro dal Nord, preferisse non rimanere sotto lo stesso tetto della famiglia per la quarantena fiduciaria obbligatoria. «Per ora aggiunge il primo cittadino non ci sono state richieste e le circa 20 persone tornate in paese si sono organizzate in ambienti separati, qualcuno anche nelle cantine. Essendo una piccola comunità, conosciamo più della metà di loro e cerchiamo di tenerli monitorati».Raona precisa la questione dei 12 posti letto, sia pure messi a distanza di sicurezza l'uno dall'altro, che ad alcuni sono sembrati troppi per un unico ambiente. «Si tratta, in realtà, dell'intera dotazione di letti a nostra disposizione che ora abbiamo depositato all'Auditorium, di circa 200 mq, perché è l'unico spazio pronto sottolinea il primo cittadino ma che, se fosse occupato da una persona e, dopo qualche giorno, ci fosse un'altra richiesta, non ne potrebbe ospitare una seconda. Quindi, entrerebbero in funzione gli altri due stabili comunali dove potremmo sistemare 6-7 persone in spazi diversi. Questa la stima massima fatta in base al numero degli abitanti di Corsano. Sia io sia l'assessore alla Protezione civile siamo medici, quindi abbiamo preferito prepararci bene prima anziché farlo dopo».Se si decidesse, quindi, di trascorrere qui la quarantena, perché gli appartamenti sono troppo piccoli o per non venire in contatto con soggetti a rischio, si potrebbe contare sull'assistenza dei volontari della Protezione civile e degli esercenti che effettuano le consegne a domicilio. «Secondo me, tutti i comuni pugliesi dovrebbero attrezzarsi con queste strutture per la quarantena propone Raona perché solo così sarebbe osservata tutta la prassi prevista per l'isolamento. Si sa che in famiglia le maglie inevitabilmente rimangono larghe». La speranza resta quella di non usarlo mai perché significherebbe che le cose stanno andando bene. «Speriamo conclude il sindaco che possa tornare un teatro il prima possibile».A rilanciare la notizia di questa iniziativa è stato l'attore corsanese Ippolito Chiarello. «A volte qualcuno commenta alza il sopracciglio davanti alle iniziative culturali e ai luoghi dell'arte, poi proprio una emergenza planetaria ci dimostra in maniera concreta che con la Cultura si vive. Prendete il caso di Corsano dove l'auditorium comunale, luogo di teatro, di concerti, di presentazioni di libri e di dibattito civile è stato meritoriamente trasformato in una struttura per affrontare l'eventuale quarantena». In questo periodo in cui tutte le attività di intrattenimento sono sospese, i luoghi di cultura fanno anche così la loro parte.