Coronavirus, chiuso un intero reparto all'ospedale di Copertino: 13 pazienti trasferiti a Galatina

Tredici pazienti, cioè tutti i ricoverati, sono stati trasferiti d'urgenza dal reparto di Medicina generale di Copertino al reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Galatina. Si sospetta un contagio da coronavirus , ma gli accertamenti sono in corso.Il reparto di Medicina generale a Copertino, infatti, dopo tutti i casi di contagio accertati (un medico, un impiegato amministrativo e la moglie, due donne anziane ricoverate di cui una deceduta due giorni fa all'ospedale Fazzi di Lecce) non è più ritenuto sicuro.Tutti i medici e gli infermieri dei reparti di Medicina generale e Geriatria (tranne una dottoressa) sono in isolamento volontario. Aggiornamenti a breve.