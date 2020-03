Nuovo caso positivo: è una donna di Guagnano. Era ricoverata nei giorni scorsi a Copertino

Ultimo aggiornamento: 11:17

Coronavirus, primo caso di paziente positivo a Guagnano, nel Salento. Lo ha ufficializzato nella tarda serata di ieri il primo cittadino Dino Sorrento attraverso un video diffuso su Facebook. Si tratta di una donna anziana che nelle settimane passate si trovava ricoverata «per altre patologie» presso l’ospedale di Copertino, l’ospedale, come noto, in cui operava l’anestesista risultato positivo nei giorni scorsi.«Il primo tampone eseguito - ha spiegato Sorrento - ha accertato l’infezione da Coronavirus , è atteso in queste ore il risultato del secondo tampone. I familiari e tutti coloro che sono stati in contatto diretto con la donna, sono al momento in isolamento e nessuno di loro ha sintomi». La paziente è attualmente ricoverata presso l’ospedale di Galatina e le sue condizioni non sarebbero gravi.Il sindaco ha sottolineato «la necessità di affrontare la situazione con la dovuta lucidità e la dovuta calma», dopo che ieri in paese si era scatenato il panico in seguito alla notizia del contagio. Ha poi ribadito l’importanza fondamentale dell’adozione di comportamenti corretti: «Dobbiamo restare uniti - ha detto - solo così saremo sicuri di vincere questo male oscuro».