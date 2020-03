Coronavirus, visite mediche e analisi: Cittadella della Salute presa d'assalto. Violate le misure di sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decine di persone, questa mattina, hanno affollato l'ingresso degli uffici Asl alla Cittadella della Salute, dove sono ancora in funzione i laboratori di analisi. Violando ogni regola di precauzione prevista per contenere il contagio da coronavirus , molti leccesi hanno protestato, fuori dalla porta elettronica della Cittadella, sollecitando maggiore velocità nello smaltimento delle pratiche e chiedendo informazioni a gran voce.Ma il tutto è avvenuto senza il rispetto della distanza minima fra le persone e senza che nessuno sia intervenuto per ristabilire l'ordine. Fra la gente assiepata fuori dalla Cittadella, tanti anziani, la categoria più esposta e fragile agli effetti del coronavirus.