Coronavirus, morta una 74enne di Copertino. «Nella sua stanza una contagiata»: il figlio presenta denuncia ai carabinieri

Ultimo aggiornamento: 16:05

Una donna di 74 anni - R.M, di Copertino - è morta ieri sera all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il figlio della donna ha presentato una denuncia alla tenenza dei carabinieri di Copertino, denuncia nella quale sostiene che sua madre avrebbe contratto il coronavirus nel reparto di Medicina generale dell'ospedale di Copertino.Nell'esposto depositato per conto del figlio della 74enne dagli avvocati Anna Inguscio e Adriano Camisa, viene ricostruita la storia: la donna di Copertino è stata ricoverata il 24 febbraio in ospedale per alcuni problemi di salute. La degenza ha portato a un miglioramento, constatato con una Tac il 2 marzo e, da qui, i medici del nosocomio le avrebbero comunicato le ormai prossime dimissioni. Il 4 marzo, però, nello stesso reparto e nella stessa stanza della 74enne copertinese - secondo i legali Inguscio e Camisa - è stata ricoverata una donna proveniente da Veglie e con una crisi respiratoria in corso. Secondo la ricostruzione fatta nella denuncia, il 6 marzo quest'ultima donna sarebbe stata trasferita al Vito Fazzi perché positiva al coronavirus e nell'ospedale leccese è poi morta.Il figlio della 74enne di Copertino sostiene, ancora, che lui e altri parenti avrebbero sollecitato il personale medico e infermieristico a cambiare stanza alla madre, subito dopo il ricovero della donna di Veglie, ma che non sarebbero stati ascoltati. Il 7 marzo, dunque, alla 74enne è venuta una febbre molto alta, è stata sottoposta al tampone per coronavirus, risultando positiva. Il 13 marzo la 74enne è stata quindi trasferita al Vito Fazzi, dove è morta.A dire dei parenti, il personale che ha seguito l'anziana di Copertino sarebbe responsabile del suo decesso: è questo ciò che deve ora accertare la Procura, che chiederà l'acquisizione delle cartelle cliniche aprendo un'inchiesta per omicidio colposo. I magistrati inquirenti dovranno ricostruire l'accaduto, per comprendere se la donna di Veglie ricoverata a Copertino manifestasse già i sintomi da coronavirus e se, dunque, il personale del nosocomio avrebbe dovuto seguire procedure diverse da che - si sostiene nell'esposto - sarebbero state adottate.