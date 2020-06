Paziente positivo al Covid in Cardiochirurgia? Il primo tampone è negativo, ma i ricoveri restano bloccati

Ultimo aggiornamento: 18 Giugno, 09:51

LECCE - Un sospetto caso di Covid al Fazzi di Lecce e il reparto chiude i battenti per sanificazione. È stata la brutta sorpresa di ieri, arrivata in un nuovo giorno di contagi zero in Puglia . Questa mattina, poi, un primo segnale incoraggiante: il primo tampone eseguito sul paziente ha dato esito negativo. Si attende il risultato dei prossimi, dunque, per riportare la serenità in corsia.Ai primi sospetti, il dirigente del Vito Fazzi di Lecce ha immediatamente disposto il blocco dei ricoveri nel reparto di Cardiochirurgia a causa della presunta positività al Covid-19 di un paziente operato e ricoverato nel reparto. L’uomo, positivo al Covid diverse settimane fa e poi guarito (la guarigione è stata rilevata in diversi tamponi negativi), è risultato nuovamente positivo nel tampone prima delle dimissioni: un risultato che, tuttavia, era suscettibile di nuovi approfondimenti.Le sue condizioni di salute sono buone, non presenta i sintomi clinici peculiari dell’infezione.Il reparto è stato chiuso prudenzialmente per consentire lo screening del personale e la sanificazione di tutti i locali. Al termine di queste operazioni l'attività riprenderà a pieno regime.