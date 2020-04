Viola le norme anticontagio suonando i campanelli per strada: denunciato un 43enne

Ultimo aggiornamento: 11:57

Sorpreso a suonare i campanelli delle abitazioni di via Cimarosa, è stato denunciato dalla polizia per inosservanza ai decreti anti coronavirus . Ma con sé aveva anche una dose di cocaina, e la sua posizione si è ulteriormente aggravata. L'uomo, A.A., 43enne originario di Torre Annunziata ma residente a Taviano, è stato fermato dalla polizia ieri mattina, e si è giustificato dicendo di aver sbagliato edificio.Ad un ulteriore controllo, è emerso peraltro che il 43enne era sottoposto agli arresti domiciliari per associazione mafiosa. Il controllo è stato eseguito dagli uomini della questura di Lecce, nell'ambito dei pattugliamenti per verificare il rispetto dei decreti governativi relativi all'emergenza sanitaria.