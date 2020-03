Coronavirus, l'allarme dei sindacati: «Medici e infermieri non protetti, Asl è in ritardo»

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una task force per vigilare sulla sicurezza degli operatori sanitari esposti al rischio infezione da coronavirus . È la richiesta inviata alla direzione generale della Asl di Lecce dai segretari provinciali Fabio Orsini (Cisl Fp), Antonio Tarantino (Uil Fpl), Francesco Perrone (Fsi-Usae e Antonio Piccinno, Rsu della Asl di Lecce. E non solo. I sindacalisti avanzano richieste concrete in linea con quanto sinora disposto da Roma e lamentano la mancanza di dispositivi di protezione personale.«Alcune proposte concrete per cercare di ridurre la diffusione e l’impatto dell’epidemia – si legge nella missiva -: incentivazione del telelavoro, scaglionamento dei turni, congedi retribuiti, ferie pianificate, possono ridurre in parte la trasmissione dell’epidemia all'interno della comunità sanitaria. Considerato che tali misure determinano conseguenze economiche rilevanti, occorre identificare attentamente gli ambienti di lavoro a cui applicare gli interventi. Occorre altresì stabilire se lavoro straordinario, richiami in servizio, turni massacranti e pronte disponibilità sono un mezzo efficace per la tenuta del servizio sanitario che però comporta ulteriori privazioni per la normale vita degli operatori sanitari».Poi la critica: «La Asl di Lecce è in forte ritardo con i dispositivi atti a proteggere direttamente o indirettamente gli operatori sanitari (medici specialisti e non, infermieri, tecnicie amministrativi) che, tutti i giorni, operano a diretto contatto con le persone». E le richieste: «Chiediamo l’immediata assunzione del personale sanitario necessario da tutte le graduatorie attualmente esistenti, anche alla luce del decreto emanato dal Consiglio dei ministri in queste ore, oltre ad uno specifico stanziamento di risorse aggiuntive da destinare a tutti i lavoratori per le ore espletate in più, oltre all’immediata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui tutto il personale dipendente è sprovvisto ed urgentemente attivare una task force della Asl di Lecce, con le organizzazioni sindacali, per discutere dell’organizzazione del lavoro e dell’adozione di tutte le procedure necessarie a tutela di tutto il personale dipendente».