Puglia, i nuovi positivi calano ancora: 88 (totale 1.093). Solo 3 nuovi casi nel Salento, 32 a Bari

Salgono ai casi di coronavirus in Puglia. Sono infattii nuovi casi di positività registrati (mercoledì 25 marzo) nell'intera regione, 11 in meno rispetto ai 99 di ieri. Un dato che conferma per il quarto giorno consecutivo un trend di crescita stabile dell'infezione.A comunicarlo è il bollettino della Regione Puglia. Sui 878 test per l'infezione Covid-19 coronavirus sono dunque risultati positivi 88 casi, così suddivisi:32 nella Provincia di Bari;3 nella Provincia Bat;13 nella Provincia di Brindisi;22 nella Provincia di Foggia;3 nella Provincia di Lecce;5 nella Provincia di Taranto;0 attribuiti a residenti fuori regione;10 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Lecce. Quest'utima, insieme alla Bat, oggi è stata la provincia con meno nuovi casi (solo 3). Quella più colpita da nuovi contagi è stata invece la provincia di Bari (32 nuovi casi), seguita da Foggia con 22 nuovi positivi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 8223 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.093, così divisi:336 nella Provincia di Bari;65 nella Provincia di Bat;116 nella Provincia di Brindisi;277 nella Provincia di Foggia;164 nella Provincia di Lecce;56 nella Provincia di Taranto;15 attribuiti a residenti fuori regione;64 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.