Lecce, altri due contagiati nei reparti di Ginecologia e Pneumologia dell'ospedale

Contagi in ospedale, il Fazzi di Lecce tiene botta anche se deve fare i conti con due nuovi contagi. Sono risultati positivi una donna ricoverata in Ginecologia e un uomo ricoverato in Pnemologia, dopo i due pazienti di Medicina 3 e il degente ricoverato nell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica.

Nei 3 reparti di Medicina del Fazzi e nell'Utic sono stati bloccati i ricoveri, mentre in Ginecologia si è provveduto alla sanificazione utilizzando altri posti letto per le degenti. Il caso a Ginecologia è emerso in quanto la paziente doveva essere sottoposta a intervento chirurgico e la prassi ormai in uso per tutte le operazioni prevede un tampone preventivo. In questo caso è risultato positivo, la donna era una asintomatica ed è stata trasferita a Malattie infettive. Per i 3 reparti di Medicina si sta provvedendo all'accorpamento di due per consentire di sanificare i reparti ruotando i pazienti. A pagare un prezzo per il contagio di pazienti e operatori sanitari, oltre al Fazzi, l'ospedale di Copertino (il primo che ha dovuto fare i conti con un focolaio), l'ospedale di Gallipoli, l'ospedale di Galatina che al momento ha il minor numero di casi con 2 infermieri e la caposala positivi al Sars-CoV-2.

Per quanto riguarda il contagio nell'Utic è stato importato. Riguarda, infatti, un 92enne proveniente da Taranto che ha sostato per breve tempo nel reparto. Tutti i pazienti e gli operatori sanitari dei reparti interessati sono stati sottoposti a tampone e al momento non sono emerse altre positività, anche se l'esame dovrà essere ripetuto per accertarsi che il contagio non si manifesti a distanza di giorni. I medici hanno osservato che spesso il contagio si presenta dopo 7 giorni il contatto stretto e in alcuni rari casi, anche dopo 15 giorni.

Tre positivi al Fazzi: Medicina, stop ai ricoveri. Puglia: giù i contagi, dimezzati i decessi, nuovo balzo dei guariti (+13)

Oltre ai pazienti, al Fazzi sono stati contagiati anche gli operatori sanitari: i primi due medici, a metà marzo, risultati positivi sono in forze nel reparto Malattie infettive. Si trattava del primo caso di contagio fra i sanitari, nell'Ospedale del capoluogo salentino. I più colpiti rimangono gli operatori sanitari dell'Ospedale di Copertino: 12 in tutto, oltre a un impiegato e a sua moglie. Erano le prime battute dell'infezione quando la preoccupazione era ampia tra gli addetti ai lavori perché si temeva la grande onda. Fortunatamente l'exploit di contagi non c'è stato e il sistema ospedaliero salentino non è mai andato in affanno. Il prezzo più caro lo ha pagato l'ospedale di Copertino che ha contato 170 quarantene tra gli operatori sanitari, anche se attualmente, essendo stato trasformato provvisoriamente in ospedale Covid post acuzie.

Si registra un esubero di personale comunicato dalla direzione dell'ospedale, alla direzione generale della Asl. Ovviamente sino a quando il nosocomio non tornerà a pieno regime come ospedale a vocazione chirurgica.

Ma intanto Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, hanno scritto alla direzione generale della Asl di Lecce chiedendo la mobilità del personale in esubero perché «un notevole numero di dipendenti continua a turnare senza avere alcun compito per totale assenza di pazienti».

