Coronavirus, sospeso il commercio ambulante di ortofrutta. Il sindaco chiude anche il cimitero

Ultimo aggiornamento: 16:13

Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha disposto con ordinanza la chiusura del cimitero e la sospensione delle visite ai defunti. «Ciò al fine di limitare ulteriormente per il periodo dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus gli spostamenti non strettamente necessari. Restano attivi tutti i servizi cimiteriali essenziali relativi al trasporto e alla tumulazione delle salme. Ai volontari che si occupano di rifornire di cibo la colonia felina sarà garantito l'accesso in orari concordati».È stato inoltre sospeso – in esecuzione del DPCM 11 marzo 2020 – lo svolgimento del commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli su tutti il territorio urbano. Si amplia, dunque, il ventaglio di misure destinate a contenere il contagio da Covid-19.