Caos al mercato di Casarano. Il sindaco: «Nessun assembramento, distanze rispettate»

Una foto scattata da un residente al mercato settimanale di Casarano, e fatta circolare sui social, ha scatenato tante polemiche tra cittadini e amministrazione comunale. Lo scatto sembra evidenziare un assembramento di persone nelle vicinanze delle bancarelle del mercato del quartiere di “Pietrabianca”.



Si vedono consumatori che non rispettano la distanza consentita dalle misure del decreto anti Covid che prevedono la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo, e non tutti hanno la mascherina e nemmeno i guanti. Tanta è stata l’indignazione che alcuni cittadini hanno chiamato i carabinieri e un cittadino ha perfino chiamato in Prefettura. Il sindaco, Gianni Stefano, però, ha minimizzato: «La foto dà una prospettiva ingannevole. Non c'erano assembramenti e le distanze erano rispettate».

