Mascherine "illegali" sequestrare dai carabinieri in farmacie e parafarmacie: 10mila euro di multe

Ultimo aggiornamento: 14:47

Sono 700 le mascherine prive di indicazioni in lingua italiana sequestrate dai carabinieri del Nas di Lecce in alcune farmacie e parafarmacie del capoluogo e di alcuni Comuni della provincia. le sanzioni inflitte ai titolari delle attività commerciali ammontano a circa 10mila euro totali e sono il risultato dei controlli effettuati su tutto il territorio regionale e nazionale disposti dall’Arma nei giorni scorsi.I sequestri degli Ispettori dei Nas di Lecce, si aggiungono a quelli eseguiti contemporaneamente a Viterbo, Pescara, Livorno e Firenze. In totale sono state sequestrate oltre 6.500 mascherine, tutte riportanti irregolarità di diverso tipo che non garantivano la sicurezza per la salute dei consumatori. Il valore di mercato dei dispositivi sequestrati è di circa 18.000 euro.