Conservava in casa pistola, munizioni e droga: arrestato dai carabinieri

Detenzione illegale di arma e droga. E' finito in manette Matteo Vadacca, 32enne di Magliano , arrestato questa mattina dai carabieniri della stazione di Carmiano impegnati in servizi di controllo, con l'ausilio di unità cinofile, per la ricerca di esplosivo e drogaI militari hanno arrestato, in flagranza di reato il 32enne che nascondeva in casa cento grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.Durante la perquisizione in casa del salentino i carabinieri hanno ritrovato anche una pistola marca Sig Sauer p220 calibro 9x21, , con caricatore inserito e sei proiettili calibro 9 luger g.f.l.. Non solo, oltre alla pistola i militari dell'arma hanno trovato, sempre nascosti nel vaso di una pianta ornamentale tenuta sul balcone di casa, altri ventiquattro proiettili di vario calibro. In casa il 32enne conservava anche un “ grosso petardo”. IL salentino è finito agli arresti domiciliari in attesa di essere processato per direttissima.