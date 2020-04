La musica e il Salento piangono Andrea Mi: il dj e speaker radiofonico di Calimera è morto dopo una lunga malattia

Ultimo aggiornamento: 22:41

Il mondo della musica piange Andrea Mi , dj, speaker radiofonico, architetto e professore allo Ied. Originario di Calimera ma da molti anni residente a Firenze , Andrea Mi, molto conosciuto in città, è morto questa mattina a 49 anni dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia.Laureato in Architettura, ma amante della musica, scriveva su testate specializzate e collaborava con festival dedicati alle arti digitali. Durante la sua carriera ha lavorato in numerosi club italiani e internazionali tra Spagna, Grecia, Albania e Kosovo. E nel suo Salento insieme a numerosi artisti.La notizia della sua morte è rimbalzata sui social e sono tantissimi gli amici che, in queste ore, gli stanno dedicando un pensiero e un saluto. Una perdita, nel mondo della musica, che sarà difficile da colmare.