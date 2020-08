Covid-19, boom di contagi nel Salento: la mappa, Comune per Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette giorni. Tanto è bastato perché i 77 casi di positività al Covid-19 registrati nel Salento diventassero 104. Lo spiega la Asl di Lecce nel consueto report firmato da Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità Epidemiologia e Statistica.ùIl report evidenzia la distribuzione dei casi comune per comune che riportiamo, in ordine alfabetico:Aradeo 2Bagnolo 1Caprarica 1Carpignano 4Casarano 5Cavallino 1Cursi 1Cutrofiano 2Lecce 14Lequile 2Lizzanello 1Maglie 3Martano 9Martignano 1Monteroni 1Muro Leccese 2Nociglia 1Poggiardo 5Presicce Acquarica 1Racale 1Sanarica 1San Cesario 1San Donato 1Sannicola 1Santa Cesarea Terme 6Specchia 1Squinzano 1Tricase 2Uggiano La Chiesa 1Zollino 1Circa la metà dei casi, riguarda cittadini che hanno contratto il virus all'estero e sono rientrati nel Salento dopo una vacanza. Venti sono invece i Comuni a zero contagi.