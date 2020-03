Coronavirus, per evitare assembramenti a Sannicola il sindaco fa smontare le panchine dalla piazza

Pugno di ferro dell'amministrazione comunale di Sannicola, nel Salento, per contenere il contagio da coronavirus. In piazza della Repubblica sono state smontate le panchine che circondano l'area. Non si potrà più sedere per scambiare quattro chiacchiere o commentare la situazione di crisi che l'Italia e il Salento stanno vivendo. Già.



Purtroppo l'amministrazione comunale è dovuta ricorrere ad estremi rimedi per evitare che continuassero a crearsi assembramenti in piazza come accaduto ancora in questi giorni nonostante il divieto imposto dal Decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Questa mattina si è provveduto a smontare le panchine di Piazza della Repubblica come deterrente agli assembramenti dei cittadini», si legge sul profilo facebook del Comune che ha rinnovato l'invito a rispettare le norme e ha richiamato ancora una volta al senso civico, ricordando anche «che la mancata osservanza degli obblighi comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p.)». Vale a dire: arresto fino a 3 mesi e ammenda di 206 euro.

