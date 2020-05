Stretta sulla movida di Torre dell'Orso: arriva l'ordinanza anti assembramento in occasione del ponte del 2 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo gli assembramenti avvenuti lo scorso week end a Torre dell’Orso marina del comune di Melendugno il Sindaco Marco Potì emette una ordinanza, la numero 16 del 30/5/ 2020 con provvedimento urgente per prevenire fenomeni di assembramento e comportamenti non conformi, alle disposizioni di prevenzione anti Covid -19, In particolare nella località di Torre dell’Orso.Insomma il sindaco corre ai ripari affinché anche questa settimana, in concomitanza con il lungo ponte del 2 giugno non si verifichino più assembramenti come quelli già accaduti nelle zone che vanno dal Lungomare a via Turati e Anfiteatro della marina. Per cui da oggi e fino a martedì, la Polizia Municipale provvederà a monitorare con particolare attenzione la zona presa d’assalto. Il comando di polizia municipale provvederà quindi a :interdire l’accesso con i dissuasori fisici, attraverso l’istallazione di alcune reti da cantiere i punti che mettono in comunicazione il lungomare di Torre dell’Orso via Turati con la discesa alla spiaggia, nei tratti soggetti a fenomeno di ritrovo di assembramenti, inoltre provvederà con l’ausilio di personale di vigilanza messa disposizione da ditta specializzata e con i propri agenti di polizia locale a monitorare la situazione presso l’anfiteatro evitando il crearsi di assembramenti per le norme anti-Covid 19.