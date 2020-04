Lettere, appostamenti e pedinamenti sotto casa e al lavoro: arrestato un uomo di Racale

Dovrà rispondere di “atti persecutori” nei confronti di una donna che pedinato per mesi.

Ai domiciliari è finito un uomo di Racale che ha “molestato” insistentemente la donna con appostamenti e pedinamenti non solo nei pressi della sua abitazione ma anche sul posto di lavoro. Ma l’uomo si è spinto oltre ai pedinamenti: ha consegnato alla donna biglietti, lettere che le hanno provocato nella donna un forte stato d’ansia sentendosi in pericolo e preoccupandosi anche della propria incolumità e di quella dei suoi famigliari.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.