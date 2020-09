Coronavirus, altri 76 casi positivi in Puglia: il picco nel Barese e a Foggia. Un morto a Taranto. Record di tamponi

Ultimo aggiornamento: 17:07

Su 4.776 test per l'infezione da Covid-19 effettuati nelle ultime 24 ore, 76 sono i casi risultati positivi. Lo conferma il bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia . Di questi 76 casi, 34 in provincia di Bari, 5 nella BAT, 26 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Nelle ultime 24 ore, inoltre, è stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto (qui il bollettino completo) Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 356.216 test.4.237 sono i pazienti guariti; 1776 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.586, così suddivisi:2.521 nella Provincia di Bari;525 nella Provincia di Bat;741 nella Provincia di Brindisi;1.555 nella Provincia di Foggia;723 nella Provincia di Lecce;470 nella Provincia di Taranto;50 attribuiti a residenti fuori regione;1 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.“Nella giornata odierna il Dipartimento di Prevenzione ha registrato 34 nuovi positivi al virus Sars-Cov2. Le positività riscontrate riguardano 23 contatti stretti collegati a casi già isolati e sottoposti a sorveglianza, 1 rientro dalla Grecia, 1 dall’Egitto, 2 dal Trentino e 7 casi sui quali sono in corso le opportune verifiche epidemiologiche”.: “Sono 5 i casi registrati oggi nella Provincia Bat. Su 3 casi sono in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione mentre gli altri casi mentre altri due sono certamente riconducibili a casi positivi registrati nei giorni scorsi”.“Nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia sono stati registrati 26 nuovi casi di persone positive al COVID 19. Si tratta di: 15 contatti di casi già noti; 8 persone sintomatiche; 2 persone individuate durante l'attività di screening di pre-ricovero; 1 rientro dalla Spagna”.“Il caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione riguarda un residente in provincia di Lecce sottoposto a tampone di screening al momento dell’accesso al pronto soccorso in cui era giunto per altre patologie”.“Dei 10 casi positivi Covid a Taranto alcuni sono attribuibili a pazienti visitati dal triage dei medici di medicina generale; altri da contatti, con congiunti positivi, appartenenti al gruppo di lavoratori impegnati in una azienda della provincia di Bari; due sono turisti del nord in vacanza presso una località balneare Jonica”.