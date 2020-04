Non ha soldi per comprare l'acqua e si reca a San Foca alla fontana pubblica. Multa da oltre 500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha i soldi per comprare l'acqua e decide di recarsi a San Foca , da Melendugno dove risiede in un alloggio popolare, per rifornirsene dalla fontana pubblica. Ma viene multata.Una donna di Melendugno non aveva soldi per comprarsi l'acqua e ha deciso di andare in automobile insieme al suo compagno, nella vicina località marina San Foca dove c'è una fontana da cui sgorga acqua pubblica. Lei e il marito erano giunti quasi a destinazione, quando sono stati fermati dai militari guardia di finanza. A nulla sono serviti gli appelli della signora, straniera, che vive in Italia in condizioni di indigenza, perché è stata sanzionata: per lei una multa da 533 euro. La signora non ci sta perciò decide di nominare immediatamente un legale: l'avvocato Giampaolo Poti per fare ricorso da presentare al prefetto.«Sto procedendo a fare il ricorso da presentare al prefetto - ha dichiarato il legale - , anche perché la signora comunque era nel territorio comunale. L' acqua è un bene primario che però in questo caso la signora voleva prendere dalla Fontana per risparmiare e comprare altre derrate alimentari con i soldi risparmiati».