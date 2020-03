Coronavirus, nel Salento primo caso positivo al tampone

Ultimo aggiornamento: 20:36

GALATINA - C'è una persona positiva al primo test effettuato al Vito Fazzi di Lecce. Si tratta di un uomo di Aradeo che si è recato in ospedale, a Galatina, ed è stato sottoposto ai tampone poi analizzato a Lecce. Ora il campione verrà ripetuto come da protocollo al Policlinico di Bari dove è già stata comunicato il primo esito. Il secondo test arriverà in nottata da Bari.LEGGI ANCHE: Coronavirus, altri due casi in Puglia: un militare 29enne che lavora a Milano e una 74enne A quanto si apprende anche in questo caso l'uomo sarebbe tornato nei giorni scorsi dalla Lombardia.Il pronto soccorso del nosocomio è stato immediatamente chiuso per la sanificazione.Se la positività sarà confermata anche dalle controanalisi sarà il sesto caso di coronavirus in Puglia, primo in provincia di Lecce.